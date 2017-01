La storia inedita della musica pop palermitana dagli anni quaranta a oggi tra protagonisti, luoghi, aneddoti ed eventi - oltre 400 pagine - decine di foto e copertine rare e famose - centinaia di citazioni tra band, solisti e locali notturni - pop, rock, beat, punk, metal, world, folk, progressive, dance e altro ancora dalla quarta di copertina: Chi si ricorda del mitico festival "Palermo Pop 70" ? O del concerto di Frank Zappa allo stadio? Quanti sono riusciti, negli anni avventurosi in cui era un'impresa ai limiti del possibile, a pubblicare col proprio gruppo un disco in vinile, e quanti ci riescono oggi grazie alle possibilità offerte dal computer e da internet? Questo libro ripercorre, primo e unico nel suo genere, oltre sessant'anni di storia della musica a Palermo o fatta da palermitani: protagonisti di ieri e di oggi, storie e luoghi del pop, del rock e non solo, spesso dimenticati o sottovalutati, ma da riscoprire come parte integrante della cultura e della memoria di questa città . Attraverso un minuzioso lavoro di ricerca e verifica delle fonti, puntando sempre al raggiungimento del massimo grado di accuratezza, l'autore ci narra una storia emozionante e avvincente per chi l'ha vissuta e preziosa per tutti coloro che vogliano conoscerla.